ABD'li yetkililere göre, 17 yaşındaki genç Trump'a suikast planının bir parçası olarak ebeveynlerini öldürdü

Wisconsin'de, 17 yaşındaki Nikita Casap, şubat ayında ebeveynlerini öldürdükten sonra 14 bin dolar, birkaç pasaport ve ailesinin köpeğiyle kaçtığı iddiasıyla mart ayında Kansas eyaletinde gözaltına alındı.

Waukesha Bölgesi yetkilileri, mahkemeden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nikita Casap'la ilgili elektronik cihazları inceleme yetkisi talep etti.

Federal yetkililerin talep ettikleri başvuru belgesinde, Casap'a yöneltilen suçlamaların detaylarına yer verildi.

Belgelere göre, Casap, ebeveynlerinin ölümünü planlamak, dron ve patlayıcı satın almak, planlarını bir Rus vatandaşı dahil diğer kişilerle paylaşmakla suçlandı.

Belgede, "Casap, ABD Başkanı'na yönelik suikast için bir manifesto yazmış görünüyor. Başkan'ı öldürmek ve ABD hükümetini devirmeye yönelik planıyla ilgili diğer taraflarla iletişim halindeydi." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, "Manifestoda Casap'ın beyaz ırk üstünlüğünü savunduğu ve Adolf Hitler yanlısı olduğunun görüldüğü" değerlendirmesi yer aldı.

Casap'ın "suikast planını uygulamak için gerekli mali imkanlara ulaşmak amacıyla ailesini öldürdüğü" iddiasına yer verilen belgelerde, 17 yaşındaki gencin daha sonra Ukrayna'ya gitme planı olduğu da belirtildi.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

Ayrıca, Trump'ın 15 Eylül 2024 akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül 2024'te hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.