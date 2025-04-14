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Dünya
AA 14.04.2025 06:39

Bangladeş'te geçici hükümet, pasaportlara "İsrail hariç" ibaresini yeniden getirdi

Bangladeş'te geçici hükümet, vatandaşların İsrail'e seyahat etmesini engelleyen "İsrail hariç" ibaresini pasaportlara yeniden koydu.

Bangladeş'te geçici hükümet, pasaportlara "İsrail hariç" ibaresini yeniden getirdi

İçişleri Bakanlığınca hafta içi yayımlanan yeni yönerge doğrultusunda "bu pasaport İsrail hariç tüm dünya ülkeleri için geçerli" ibaresi yeniden uygulamaya alındı.

Ulusal basında kararın, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamını kınamak amacıyla başkent Dakka'da binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen "Özgür Filistin" mitinginden sonra alındığı aktarıldı.

"İsrail hariç" ibaresi, 2009-2024 dönemi başbakanı Şeyh Hasina Vecid döneminde, "uluslararası standartlara" uyum sağlama çerçevesinde Mayıs 2021'de kaldırılmıştı.

Bangladeş'te geçici hükümet, pasaportlara "İsrail hariç" ibaresini yeniden getirdi

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz 2024'te öğrencilerin başını çektiği protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkemenin kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösteriler sırasında meydana gelen şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi de gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken dönemin Başbakanı Hasina, resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Eski başbakan Hasina hakkında Ekim 2024'te de kitlesel öğrenci protestolarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 6 Ocak'ta Hasina hakkında ülke genelindeki "zorla kaybetme" vakalarında rolü olduğu suçlamasıyla ikinci kez tutuklama kararı çıkarmıştı

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