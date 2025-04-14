Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinlileri göçe zorlamaya devam ediyor

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Han Yunus'a bağlı 10 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin harita paylaştı.

Adraee, yayımladığı tahliye emriyle, Kizan en-Neccar, Kizan ebu Raşvan, es-Selam, el-Menara, Mean, Kurain, el-Batn es-Semin, Curti el-Lut, el-Fuhhari ve Beni Suheyla mahallerinde yaşayanların evlerini zorla terk etmelerini istedi.

İsrail ordusunun bölgeye şiddetli saldırılar düzenleyeceğini ve bunun "son uyarı" olduğunu belirten Adraee, bölgeden İsrail'e roket atıldığını iddia etti.

Adraee ayrıca hiçbir güvenli yerin olmadığı bölgedeki Filistinlilerden, Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesindeki "sığınma merkezlerine" gitmelerini istedi.