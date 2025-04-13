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Dünya
AA 13.04.2025 20:50

Katil İsrail 6 kardeşi aynı anda hayattan kopardı

Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi bugün bir kez daha tarifsiz bir acıya sahne oldu.

Katil İsrail 6 kardeşi aynı anda hayattan kopardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr Belah'ın batısındaki Reşid Caddesinde sivil bir araç katil İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındı.

Saldırıya hedef olan araçtaki Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa, Zeki ve Abdullah Ebu Mehdi adlı kardeşler, sabah saatlerinde güvenli bir yer arayışıyla yola çıktıkları sırada İsrail tarafından hayattan koparıldı.

Gazze'de bir kez daha umuda doğru atılan bir adım, katil İsrail saldırganlığının hedefi oldu.

Katil İsrail 6 kardeşi aynı anda hayattan kopardı

Gazzeli baba, 6 evladının cenaze namazını kıldırdı

Baba Hacı İbrahim Ebu Mehdi, yaşadığı tarifsiz acıya rağmen dimdik ayakta durarak 6 oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

Evlatlarının cenazelerinin başında dua eden baba, Gazze halkı tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Tek bir saldırıyla 6 evladını toprağa veren anne ve babanın yaşadığı acı, bölge halkı ve sosyal medyada derin yankı uyandırdı.

Geriye parçalanmış umutlar kaldı

Yerel kaynaklara göre araçta bulunan gençlerin üzerinde hiçbir askeri unsur yoktu. Soykırımcı İsrail ordusuna ait İHA sivil bir aracı hedef aldı. Saldırı sonrası ortaya çıkan görüntülerde parçalanmış bir araç, etrafa saçılmış kişisel eşyalar ve hüzünle dolu çığlıklar kayda geçti.

Sosyal medyada olaya tepki gösteren kullanıcılar, "Bir annenin yüreği bu kadar acıyı nasıl taşır?", "Bu bir savaş değil, bir halkın yok edilişi" gibi ifadelerle öfkelerini ve üzüntülerini dile getirdi.

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