Kudüs Piskoposluğu: El-Ehli Baptist Hastanesi'nin bombalanması karşısında dehşete düştük

Kudüs ve Orta Doğu'daki Episkopal Kilisesi'ne bağlı Kudüs Piskoposluğundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının en sert şekilde kınandığı aktarıldı.

El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan iki saldırıda iki katlı genetik laboratuvarının yıkıldığı, acil ve eczane binalarının hasar aldığı ayrıca çevredeki binalarda özellikle de St. Philip Kilisesi'nde hasar oluştuğu kaydedildi.

Saldırıdan "sadece 20 dakika" önce tüm hastanenin tahliyesi istendi

Kudüs Piskoposluğunun açıklamasında, İsrail ordusunun bombardımandan "sadece 20 dakika önce" tüm hastaların, personelin ve zorla yerinden edilen Filistinlilerin hastaneyi boşaltması talimatı verdiğine dikkati çekildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneyi 5 kez bombalaması karşısında dehşete düşüldüğü, bu seferki saldırının Paskalya öncesi son pazar günü kutlanan "Palmiye Pazarı Bayramı", "Dallar Bayramı" ya da "Hz. İsa'nın Kudüs'e Giriş Bayramı" olarak adlandırılan gün ile Kutsal Haftanın başlangıcına denk geldiği vurgulandı.

Açıklamada, tüm hükümetlere ve iyi niyetli halklara "sağlık ve insani yardım kuruluşlarını hedef alan saldırıların durdurulması ve pek çok insanın çektiği sıkıntılara son verilmesi için müdahale" çağrısında bulundu.

Kudüs'teki Anglikan Episkopal Kilisesi'ne bağlı El-Ehli Baptist Hastanesi, kilise tarafından işletiliyor. Hastanenin çevresinde İsrail bombardımanında hasar gören kilise bulunuyor.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Tahliye sırasında yaralı bir Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı, hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralılar arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.