Hamas: İsrail, işlediği suçları meşrulaştırmak için sahte gerekçeler ortaya atıyor

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastaneyi bombalayarak sergilediği "vahşice" davranışın, dünya kamuoyunun ve uluslararası adaletin hafife alınması anlamına geldiği ve uluslararası toplumun buna karşı ciddi bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail tüm insani yasaları ve normları hiçe saymaya, hastanelerin kutsiyetini ihlal etmeye ve Gazze'de sivillerin kanını dökmeye devam ediyor. Her vahşi suç veya katliamdan sonra, hiçbir kanıta dayanmayan sahte bir gerekçe sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım kapsamında işlediği ihlalleri ortaya çıkaracak bağımsız bir uluslararası soruşturma komitesi kurulması çağrısı yapıldı.

İsrail ordusu, Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vurulmuştu.

Tahliye sırasında yaralı bir Filistinli çocuk hayatını kaybetmişti.

İsrail, Gazze kentindeki El-Ehli-Baptist Hastanesi'nin Hamas tarafından askeri amaçlı kullanıldığı gerekçesiyle bombalandığını iddia ediyor.