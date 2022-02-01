ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Lisa Godbey Wood, 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'yi kovaladıkları, tehdit ettikleri ve öldürdüklerini kabul eden oğul ve baba Travis ile Greg McMichael'a yönelik muhtemel nefret suçları davalarını önleyecek savunma anlaşmasını onaylamadı.

Wood, şartlar gereği böyle bir anlaşmayı onaylamasının mümkün olmadığını, Arbery ailesinin verilen ceza ne olursa olsun cezalandırma konusunda söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Arbery'nin annesi Wanda Cooper-Jones, Travis McMichael'in tüm cezasını federal hapishanelerde değil Georgia eyalet hapishanesinde çekmesi gerektiğine inandığını söyledi.

"Bu karar yüzüme tükürmeleri için onlara şans vermek olur"

Cooper-Jones yargıca, "Bu adamlara tercih ettikleri hapsetme seçimini vermek yüzüme tükürmeleri için onlara son bir şans vermek olurdu" dedi.

Travis McMichael, pazartesi günü yargıca yüksek ve net bir sesle Arbery'yi ırk düşmanlığı nedeniyle öldürmekten suçlu olduğunu kabul etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Sosyal medyada tepki çekince tutuklandılar

Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.

Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.

"Arbery’ye karşı kendilerini savundular"

Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.

Davayı gören mahkeme 8 Ocak 2022'de siyahi genci öldürmekten suçlu bulduğu 3 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etmişti.