Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, COVID-19'a yönelik kısıtlamaların bugün saat 23.00 itibarıyla gevşetileceğini, 17 Şubat itibarıyla da kaldırılacağını söyledi.

Konuya ilişkin detayları paylaşan Store, "Bu gece 23.00 itibarıyla evden çalışmalar kaldırılacak, restoranların alkol servisi tekrar serbest bırakılacak, tiyatro, spor müsabakaları gibi etkinliklerde seyirci kısıtlamasına son verilecek" ifadesini kullandı.

"Aşılama oranı çok yüksek"

Store, COVID-19 aşılma oranın çok yüksek olması nedeniyle salgına karşı büyük bir başarı yakaladıklarına dikkati çekerek, bir aksilik olmaması durumunda 17 Şubat itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırılacağı müjdesini verdi.

Önlemler kaldırılmıştı, vakalar artınca yeniden getirilmişti

Norveç'te 25 Eylül 2021'de COVID-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığı ve bütün önlemlerin kaldırıldığı açıklanmıştı. Daha sonra vakaların kontrolden çıkması üzerine 12 Kasım 2021'den itibaren yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başlanmıştı.

Halk Sağlığı Enstitüsünün açıkladığı rakamlara göre, Norveç'te COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1440'a, vaka sayısı da 781 bin 49'a yükseldi.