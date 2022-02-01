Almanya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Berlin-Brandenburg Havalimanı'nı işleten FBB’ye "COVID-19 krizinden en çok etkilenen firmalara devlet desteği" kapsamında 1,7 milyar euroluk ödemeye onay verdi.

Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarında inşa edilen ve 14 yılda tamamlanan Berlin-Brandenburg Havalimanı yaklaşık 10 yıl gecikmeyle COVID-19 nedeniyle hava yolculuğunda küresel bir düşüşün yaşandığı Ekim 2020’de hizmete girmişti.

Maliyet 3 kattan fazla artmıştı

Başlangıçta yapımının 2 milyar euroya mal olması planlanan havalimanının toplam maliyeti yaşanan sorun ve aksaklılar sebebiyle 3 kattan fazla artarak 6 milyar euroyu geçmişti.

COVID-19 sebebiyle sıkıntılar yaşandı

Frankfurt ve Münih’ten sonra Almanya’nın üçüncü büyük havalimanı konumundaki Berlin-Brandenburg Havalimanı, COVID-19 sebebiyle havacılık sektörünün karşı karşıya kaldığı sorundan dolayı başlangıçta çok daha az yolcuya hizmet vermişti.

Havalimanını geçen yıl 10 milyondan az yolcu kullanırken, bu yıl 17 milyon yolcu hedefleniyor.

Berlin ve Brandenburg eyalet hükümetleri her biri FBB'de yüzde 37 hisseye sahipken, şirketin yüzde 26 hissesi de Alman federal hükümetinde bulunuyor.

FBB'nin toplamda 2,4 milyar euroya ihtiyaç duyduğu söyleniyor.