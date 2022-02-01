ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da gözaltına alındıktan sonra 12 Ocak'da ölü bulunan Filistin asıllı 78 yaşındaki ABD vatandaşı Ömer Esad'ın ölümüne yol açan koşullardan derin endişe duyulduğu aktarıldı.

"ABD bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması istiyor"

Bakanlığın açıklamasında, “olayın açık bir ahlaki yargı kusuru gösterdiği” ve “insan hayatının kutsallığının korunmadığı”nı vurguladı.

ABD bu davada kapsamlı bir ceza soruşturması ve tam hesap verebilirlik beklediğini ve en kısa sürede ek bilgi almayı istediğini dile getirdi.

Dışişleri, bu rahatsız edici olayın İsrail hükümetiyle görüşüldüğü bilgisini paylaştı.

Açıklamaya şöyle denildi:

"Sayın Esad'ın ailesine tekrar en derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Dışişleri Bakanlığı’nın en yüksek önceliği, yurtdışındaki ABD vatandaşlarının güvenliğidir."