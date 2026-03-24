Dünya
AA 24.03.2026 12:09

ABD'li Senatör Van Hollen: Trump İran ile görüşmeler konusunda yalan söylüyor

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı yetkililerle görüşmeler yapıldığı yönündeki açıklamalarının "yalan" olduğunu öne sürdü.

Van Hollen, CNN'e yaptığı açıklamada, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın, İran'ın ABD ile görüştüğü ve taleplerini kabul etmeye hazır olduğu yönündeki ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Van Hollen, "Onun yalan söylediğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Van Hollen, Trump'ın İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidine de değinerek, söz konusu adımın "uluslararası hukuka aykırı" olabileceğini söyledi.

Bu durumun "potansiyel savaş suçu" teşkil edebileceği değerlendirmesi yapan Van Hollen, "savaş suçu işleyenleri sorumlu tutacak sistemlere" ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu.

Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı.

İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.

ABD Donald Trump İran ABD-İsrail-İran Savaşı
SON HABERLER
12:02
İpsala Sınır Kapısı'nda aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi
12:06
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
12:09
İran'dan Tel Aviv'e misilleme: 6 kişi yaralandı
11:40
Üç haftadan uzun süren öksürüğe dikkat
11:36
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 9. duruşma
11:35
ABD'nin müdahaleleri petrol fiyatını dizginlemeye yetmedi
Besiciler kuzu ve oğlak doğumlarında zorlu mücadele veriyor
Besiciler kuzu ve oğlak doğumlarında zorlu mücadele veriyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
İstanbul'da suç örgütü çökertildi: 5 tutuklama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ