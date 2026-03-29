TRT Haber 29.03.2026 09:28

ABD'li Senatör Sanders: İran Savaşı hakkında bize yalan söyleniyor

ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Amerikan halkına Vietnam Savaşı hakkında yalan söylendi, Irak Savaşı hakkında yalan söylendi ve bugün İran Savaşı hakkında bize yalan söyleniyor. Bu savaş derhal sona ermelidir." dedi.

[Fotograf: Reuters]

Senatör Bernie Sanders, Minnesota eyaletindeki "Krallara Hayır (No Kings)" protestosunda konuştu.

Sanders, "Bir ay önce Trump ve ortağı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'la bir savaş başlattı. Bu savaş anayasaya aykırıdır. Trump, Kongre'den yetki istemedi veya almadı. Bu savaş uluslararası hukukun ihlalidir. Egemen bir ulus, seçtiği herhangi bir nedenle başka bir egemen ulusa öylece saldıramaz." dedi.

Senatör Sanders, "Amerikan halkına Vietnam Savaşı hakkında yalan söylendi, Irak Savaşı hakkında yalan söylendi ve bugün İran Savaşı hakkında bize yalan söyleniyor. Bu savaş derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

ABD'de milyonlarca kişi, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi
ABD'de milyonlarca kişi, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenledi

"Trump'ın İran savaşı için ek bütçe talebi yenilgiye uğratılmalıdır" 

Bernie Sanders, İran'da yaklaşık 2 bin sivilin öldürüldüğünü, 498 okulun Amerikan ve İsrail füzeleri tarafından bombalandığını ifade etti.

Lübnan'da binden fazla kişinin öldüğünü ve 1 milyondan fazla Lübnanlının evlerinden edildiğini söyleyen Sanders, Batı Şeria'da İsrailli sivil milislerin evleri yaktığını ve Filistinlileri öldürdüğünü vurguladı.

"Trump'ın İran savaşı için ek bütçe talebi yenilgiye uğratılmalıdır." diyen Bernie Sanders, "İsrail ordusuna bomba ve buldozerler için yaklaşık bir milyar dolarlık silah satışını engelleyecek mevzuat üzerinde Senato'da oylama yapılması için baskı yapacağım. Gazze'de soykırım yapmış bir ulus, bir hükümet, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askeri desteğe ihtiyaç duymaz." ifadesini kullandı.

SON HABERLER
11:29
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi TBMM'nin gündeminde
11:23
Balıkesir'de dereye devrilen otomobilin yakınında ceset bulundu
11:21
Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede elini güçlendiriyor
11:14
Nisan ayında ekonomi ajandası yoğun
11:07
Bakan Işıkhan: 3,3 milyon Mesleki Yeterlilik Belgesi verildi
11:03
İsrail, Tahran'da komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü
