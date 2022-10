Robert Bob Menendez… Bu isim Türkiye karşıtı girişimleriyle tanınan New Jersey senatörü ve ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı.

Bob Menendez, ABD’de Yahudi, Ermeni ve Rum lobileriyle olan yakınlığı ile de oldukça ün salmış bir isim. Öyle ki, ABD ve Türkiye ilişkilerindeki karşıt tutumu bu yakınlığın göstergesi niteliğinde. Zira, ABD'li politikacılara yapılan kampanya bağışlarını izleyen OpenSecrets web sitesinde bulunan verilere göre NorPAC, Menendez'in göreve seçilmesinin arkasındaki baskın güç olarak öne çıkıyor.

NorPAC kendisini "asıl amacı İsrail'in gücüne, güvenliğine ve hayatta kalmasına gerçek bir bağlılık gösteren ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve adaylarını desteklemek olan partizan olmayan bir siyasi eylem komitesi" olarak tanımlıyor. Söz konusu sitede, Menendez'e 2017'den 2022'ye en çok katkı sağlayan bu şirketin desteği 248 bin 889 dolar olarak gösteriliyor.

[Fotoğraf: AA]

Senatörün Yunanistan sevdası

Son dönemde Yunanistan’ın NATO tatbikatı yapan Türk F-16 savaş uçaklarına peş peşe attığı kilitler, kışkırtma hamlelerinin dikkat çeken adımları olmuştu. Bu süreçte de mevcut tutumunu artırarak devam ettiren Yunanistan’a Türkiye’nin yanıtı net şekilde iletildi.

Fakat bu provakasyonlarda Yunanistan’ın savunucusu olarak rol üstlenenlerden biri de ABD’li senatör Bob Menendez oldu. Öte yandan, senatörün açıklamaları Yunanistan-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra ABD-Türkiye ve Türkiye-NATO ilişkilerini de hedef gösteren nitelikte oluyor.

Bu açıklamalardan bazıları da şöyle;

“Yunanistan'ın karasularına ve hava sahasına yönelik ihlaller kabul edilemez.”, “Yunanistan'a yönelik herhangi bir provokasyon, bir NATO müttefikine karşı provokasyon sayılacak. Türkiye, bunun sonuçlarını göze almalıdır.”, “Komite'nin Başkanı olduğum sürece Türkiye'ye, bu şartlar altında F-16 satışına izin vermeyeceğim. Bunu, ABD'nin ulusal güvenlik meselesi haline getireceğim.”, “ABD, Yunanistan'ın tüm kritik anlarında yanında yer alan bir müttefikidir.”

[Fotoğraf: AA]

Sismik araştırmalarda da hedef gösterdi

2020 yılında da Yunanistan’ın hukuksuz tavrı yine Menendez tarafından desteklenmişti.

Türkiye, sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve ona eşlik edecek iki geminin Meis Adası'nın güney-doğu hattında sismik arama-tarama faaliyetlerine katılacağını duyurmuştu ve söz konusu alanda Navtex ilan etmişti.

Bu noktada Menendez’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım skandal niteliğinde olmuştu. O dönem ABD Senatosu'nun Dış İlişkiler Komisyonu üyesi olan Bob Menendez, 'Türkiye'nin Yunanistan'a ait karasuları tartışmaya açarak bölgede gerginlik çıkardığını' ileri sürmüştü.

"Açıkça konuşalım: Bu suları 'tartışmaya açan' tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan'a ait ve ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bölgedeki gerginlikten tek başına sorumlu olduğunu açıkça ve kamuya açık bir şekilde ifade etmelidir."

Let’s be crystal clear—the only country “disputing” these waters is Turkey. These waters belong to Greece, and the State Department must unequivocally and publicly recognize that Turkey alone is responsible for the tension over them. https://t.co/iHG1gXVNH4