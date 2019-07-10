Nicki Minaj, “Uzun süre dikkatle düşündükten sonra Cidde Dünya Festivali'ndeki planlanan konserimi vermeme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

Cidde Müzik Festivali kapsamındaki konserin 18 Temmuz’da Cidde’de yer alan Kral Abdullah Stadyumu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyordu.

Suudi Arabistanlı organizatörler, konserin dünya genelinde yayınlanacağını aktarmış, konsere katılmak isteyenlere elektronik vize kolaylığı sağlanacağını duyurmuştu.

Ancak konser, Suudi Arabistan içinde ve dışında büyük bir tartışma başlatmış, insan hakları örgütleri yayımladıkları bildirilerde Nicki Minaj’dan konserini iptal etmesini istemişti.

Suudi Arabistan, Kral Selman’ın oğlu Muhammed bin Selman’ın Veliaht Prens olmasının ardından çeşitli açılımlara sahne oluyor.

Cidde Müzik Festivali de bu kapsamda, Suudi Arabistan’da ilk defa gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AFP

