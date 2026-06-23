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Dünya
CNN International 23.06.2026 18:22

ABD'li pilotun ifadesi yeni bir tartışması başlattı: İran, F-15'i nasıl düşürdü?

İran'da düşürülen F-15 jetinin pilotu, fırlatma koltuğunu kullanmadan hemen önce çok sayıda İHA'nın havada koordineli şekilde hareket ederek "denizanası" benzeri bir formasyon oluşturduğunu iddia etti. Bu sıra dışı tanıklık ABD istihbaratında yeni bir askeri teknoloji tartışması başlattı.

ABD'li pilotun ifadesi yeni bir tartışması başlattı: İran, F-15'i nasıl düşürdü?

ABD'li pilotun kurtarılmasının ardından askeri istihbarat yetkililerine verdiği bu özel ifade, ABD istihbarat topluluğunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eğer pilotun havada tek bir vücut gibi senkronize hareket eden bu dron grubuyla ilgili gözlemleri kesin olarak doğrulanırsa, bu durum İran'ın İHA teknolojisinde beklenenden çok daha ileri bir askeri kabiliyete ulaştığı anlamına geliyor.

Kaynaklar, büyük dron gövdelerinin altında bacak gibi uzanan daha küçük cihazların bulunduğunu ve tüm yapının tek bir merkezden ağ bağlantısıyla yönetildiğini belirtiyor.

Uzmanlar, literatürde "bire çoklu örgüsel ağ" olarak adlandırılan bu teknolojinin Rusya ve Çin gibi ülkelerde mevcut olduğunu, ancak İran'ın buna sahip olmasının bölgedeki askeri dengeleri ciddi şekilde değiştirebileceğini vurguluyor.

Savaş jetinin düşme nedeni araştırılıyor

Söz konusu F-15 savaş jetinin düşüş nedeni hakkındaki resmi incelemeler halen devam ediyor. Bununla birlikte ilk değerlendirmeler, bu koordineli drone formasyonunun bir şekilde Amerikan uçağının düşürülmesinde rol oynamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yaşanan bu olay, mevcut çatışmalar süresince İran hava sahasında düşürülen ilk ABD savaş uçağı olarak kayıtlara geçti.

Uçakta bulunan silah sistem subayı da olaydan bir gün sonra dağlık arazide gizlenmeyi başararak kurtarıldı; ancak onun da aynı drone kümesini görüp görmediği henüz netlik kazanmadı.

İfadenin güvenilirliği sorgulanıyor

Gözlemlerin stratejik önemine rağmen bazı ABD'li istihbarat yetkilileri pilotun iddialarına temkinli yaklaşıyor. Kazanın şiddetiyle sarsıntı geçiren pilotun, daha önce de görev aldığı bölgede dost ateşiyle düşürülen bir başka uçaktan kurtulduğu belirtiliyor.

Bu durum istihbarat sorgusunda, anlatılanların gelişmiş bir askeri teknolojinin ilk denemesi mi, yoksa çölde yaşanan bir yanılsama mı olduğu sorusunu beraberinde getirdi.

Savunma uzmanları, bu tür gelişmiş koordinasyon yeteneğine ve patlayıcı mühimmata sahip İHA sürülerine karşı korunmanın, gelecekte askeri bütçelere son derece yüksek maliyetler yükleyeceğine dikkat çekiyor.

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