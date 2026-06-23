Putin: Ukrayna ile İstanbul'da yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabine toplantısında Ukrayna ile muhtemel barış görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, Ukrayna ile gelecekte yürütülecek her türlü diplomatik girişimin belirli şartlara dayanması gerektiğini aktardı.

Rus lider; görüşmelerin sahadaki askeri gerçeklere, Ağustos 2025’te ABD’nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı zirvede ele alınan maddelere ve Haziran 2024'te Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı konuşmada belirttiği ilkelere dayandırılması şartını koştu.

İstanbul sürecine vurgu

Konuya ilişkin değerlendirmesinde Putin, "Rusya, daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırdır. Bu süreç İstanbul’da varılan mutabakatlar, Anchorage’da tartışılan şartlar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde yürütülmelidir. Ayrıca, birkaç yıl önce Dışişleri Bakanlığı’nda yaptığım konuşmada ortaya koyduğum ilkeler de buna dahildir" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki müzakerelerin Ukrayna tarafının girişimiyle başlatıldığını hatırlatan Putin, bu görüşmelerin Ukrayna için aslında "uygun" şartlar içerdiğini ancak sürecin bir uzlaşma sağlanamadan sona erdiğini ifade etti.