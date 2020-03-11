ABD'nin başkenti Washington'daki Barnard İlkokulunun bir sınıfında Türk günü düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü Washington temsilciliği etkinliğinde, Amerikalı öğrencilere İstiklal Marşı dinletildi. Türkçe birçok kelime öğretildi. Amerikalı ilkokul öğrencileri, Türk mutfağının lezzetli örneklerini tattı.

Öğrencilere Türk kültürünün vazgeçilmezi olan nazar boncuğu takıldı. Amerikalı öğrencilerin en çok ilgisini çeken ise, küresel ısınma ile mücadelede Türkiye'nin izlediği yolun anlatıldığı o anlardı.

Amerikalı ilkokul öğrencileri etkinliğin sonunda 10 bin kilometre uzaktaki Türk halkına mesaj gönderdi, teşekkür etti.

Haber: Tuna Şanlı

Kamera: Ali Çilesizoğlu