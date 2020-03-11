3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Demokratlar arasındaki yarış, Michigan, Mississippi, Missouri, Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki ön seçimlerle devam etti.

Amerikan AP haber ajansının duyurduğu ve resmi olmayan sonuçlara göre Biden, şu ana dek sonuçları açıklanan Michigan, Mississippi ve Missouri eyaletlerindeki ön seçimleri kazandı.

Biden, 2016'da Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazandığı kritik Michigan eyaletinde oyların yaklaşık yüzde 53'ünü alarak, Sanders'ın önünde yarışı tamamladı. Aynı eyalette Sanders ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını aldı.

Mississippi'de oyların yaklaşık yüzde 80'ini alan Biden, Missouri'de de oyların yüzde 60'ını alarak buralardaki ön seçimleri kazanan isim oldu.

Sanders ise Mississippi'de oyların yaklaşık yüzde 15'ini Missouri'de ise yaklaşık yüzde 34'ünü aldı.

Öte yandan halen oy sayım işlemleri devam eden Washington, Kuzey Dakota ve Idaho eyaletlerindeki sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Andrew Yang da "Biden" dedi

Diğer yandan Demokrat başkan aday adaylarından biri olan ve geçen hafta yarıştan çekildiğini açıklayan girişimci Andrew Yang da seçimlerde Biden'a destek vereceğini açıkladı.

Yang, Amerikan CNN kanalında yaptığı açıklamada mevcut Başkan Donald Trump karşısında Demokratları bir araya en iyi toplayacak kişinin Biden olduğunu savundu.

Daha önce de yarıştan çekilen milyarder iş adamı Michael Bloomberg, eski belediye başkanı Pete Buttigieg ve Senatör Amy Klobuchar da Sanders'ı desteklediklerini açıklamıştı.