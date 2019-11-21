ABD’nin Arizona eyaletinde şerif yardımcısı olarak görev yapan Manuel Van Santen'in 15 yaşındaki engelli bir gence fiziksel şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması, ülkeyi karıştırdı.

Engelli gencin, odada bulunan çöp kutusunu devirmesi ve memura sesini yükseltmesi sebebiyle bu şekilde muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

Bölge Şerifi Mark Napier, şiddet uygulayan memur hakkında cezai soruşturma açıldığını ve süreç tamamlanıncaya kadar memurun idari izne çıkarıldığını duyurdu.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan Napier, “Videoda gördüklerimiz şok edici ve rahatsızlık verici; izlerken üzüldüm” ifadesini kullandı.

Öte yandan, bu videonun “resmin tamamını” gösteremeyeceğini ifade eden Napier, “Bu davranış şekli, bizim personelimizden beklediğimizle hiç uyuşmuyor” şeklinde konuştu.

Video kaydında, memurun yaklaşık 1,5 dakika boyunca gence şiddet uyguladığı görülüyor.

Kaynak: The Hill