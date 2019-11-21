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Beyaz Saray'da şüpheli araç paniği21 Kasım 2019 Perşembe 16:05 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 16:12
ABD Gizli Servisi (USSS), şüpheli bir aracın Beyaz Saray yerleşkesine izinsiz girmeye çalıştığını duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
USSS'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, şüpheli bir araç, bölgeye giriş izni olan başka bir aracın ardından Beyaz Saray yerleşkesine girmeye çalıştı.
Açıklamada, şüpheli aracın durdurulduğu ve sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.
An unauthorized vehicle attempted to gain entry to the White House complex by following another vehicle that was lawfully entering at an external complex checkpoint.— U.S. Secret Service (@SecretService) November 21, 2019
The vehicle was stopped and the individual was immediately taken into custody by Secret Service U.D. Officers. pic.twitter.com/ex406WNK87
Kaynak: TRT Haber
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