USSS'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, şüpheli bir araç, bölgeye giriş izni olan başka bir aracın ardından Beyaz Saray yerleşkesine girmeye çalıştı.

Açıklamada, şüpheli aracın durdurulduğu ve sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

An unauthorized vehicle attempted to gain entry to the White House complex by following another vehicle that was lawfully entering at an external complex checkpoint.



The vehicle was stopped and the individual was immediately taken into custody by Secret Service U.D. Officers. pic.twitter.com/ex406WNK87