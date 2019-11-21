Olay geçtiğimiz gün Sydney'deki bir kafede yaşandı.

38 haftalık hamile olduğu açıklanan başörtülü bir kadın, arkadaşlarıyla beraber otururken, yanlarına gelen bir adam tarafından darp edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, adamın önce kadınların yanına gelerek bir şeyler söylediği, ardından yumruk ve tekmelerle kadını darp ettiği görülüyor.

Yerel polis, 43 yaşındaki saldırganın kadına 14 kez vurduğunu, saldırı sonrası hamile kadının fiziksel ve ruhsal travma geçirdiğini açıkladı.

Saldırgan, polis tarafından gözaltına alındı.

Sydney Westmead Hastanesi'ne kaldırılan kadının ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Journalislam, Dailymail