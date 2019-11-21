Federal Kartel Dairesi (The Bundeskartellamt), tarafından yapılan açıklamada, Alman otomobil üreticilerinin 2004-2013'te çelik satın alımlarıyla bağlantılı yasa dışı eylemlerinden dolayı 100 milyon euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, BMW, Daimler ve Volkswagen’in çelik tedarikçilerden çelik alımları için ödedikleri fiyatları kanunsuz olarak koordine ettikleri belirtildi.

Otomobil üreticilerin para cezasını kabul ettiklerinin belirtildiği açıklamada, çelik satış fiyatının otomobilin son değerinin yüzde 1’inden azına denk geldiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu ceza kapsamında, BMW’nin 28 milyon euro, Daimler’in ise 23,5 milyon euro ödeyeceği açıklandı.

Kaynak: AA