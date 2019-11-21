Hannover Polis Sözcüsü Philipp Hasse, yaptığı açıklamada, dün Kurt-Schumacher Caddesi'ndeki "Hauptbahnhof" tramvay durağında 65 yaşındaki Türk kadının 36 yaşındaki bir Çekya vatandaşı tarafından itilerek yere düşürüldüğünü belirtti.

Kadının yaralandığını ifade eden Hasse, saldırganın olay yerine gelen polis tarafından kimliğinin tespit edildiğini söyledi.

Yabancı düşmanı bir saldırı olup olmadığı hakkında henüz net bir şey söyleyemeyeceğini kaydeden Hasse, saldırgan hakkında "kasten adam yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını ve konunun Hannover Savcılığına intikal edeceğini duyurdu.

Kaynak: AA