Filistinli gruplar, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamında düzenlenen ilk etkinlik olan Manama Çalıştayı'nı protesto etti.

Gazze ve Han Yunus kentlerinde düzenlenen yürüyüşe katılan Filistinliler, çalıştay karşıtı sloganlar atarak, "Bahreyn'deki çalıştaya katılmayı reddeden herkese teşekkürler", "Filistin'i satmaya hayır", "Ulusal ilkeler pazarlık konusu edilemez" yazılı dövizler taşıdı.

Protestolar esnasında bölgede olan PBS News Hour muhabiri Jane Ferguson, Filistin halkının her gün maruz kaldığı göz yaşartıcı gaz bombası saldırısı sonrası anlık bir video çekerek Twitter sayfasından yayınladı.

Ferguson, "İşte bu göz yaşartıcı gaz bombasının yüzünüze yaptığı şey. Öksürüğün yanı sıra cildinizi böyle yapıyor. Sadece gazın kendisi. Ve bu da arabaya ne yaptığı.

Arabanın dışında gaz bombasına maruz kaldık. Arabaya bindik. Sonra arabanın içinde gaza maruz kaldık. İsrail askerleri gaz bombasını arabamızın içine doğru attı." dedi.

Kaynak: TRT Haber

