Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan mutabakat zaptıyla Türk okullarının Maarif Vakfı'na devri sağlandı.

Anlaşma Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliğinin başvurusuyla BM Sekretaryası tarafından da tescil edildi.

Böylece FETÖ’ye Birleşmiş Milletler kapısı tamamen kapanmış oldu. Karar BM tarafından web sitesinde yayınlanarak dünya kamuoyuna duyuruldu.

Söz konusu anlaşmanın Birleşmiş Milletler hukuku uyarınca alındığı belirtildi.

Devir süreci devam ediyor

İki ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı gereği FETÖ iltisaklı Afgan-Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devir süreci devam ediyor.

Şimdiye kadar devri gerçekleşen sekiz okulda 3 bine yakın öğrenciye Türkiye Maarif Vakfı tarafından eğitim veriliyor.

Türkiye Maarif Vakfı,, Afganistan’daki okullarında eğitim yatırımlarına devam ediyor. FETÖ’den devralınan okullardaki fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra kütüphaneler yenileniyor.

Bir tarafta Türkiye'de alanında yetkin branş öğretmenleri istihdam edilirken diğer tarafta ise yeni okullar ve yurtlar inşa ediliyor.

Kaynak: TRT Haber