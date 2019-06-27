Amerika Birleşik Devletleri’nin Filistin’i parçalama planını uluslararası kamuoyuna kabul ettirme çabaları sürüyor.

Planın kamuoyu önüne çıktığı ilk etkinlik olan Bahreyn Çalıştayında planının ekonomik boyutu ele alındı.

Filistin halkının haklarının hiçe sayıldığı, mali yardım adı altında Filistin’in asıl sorunlarının gizlendiği çalıştaya dünyadan tepki yağdı.

Çalıştayda, İsrail ile ilişkilerini güçlendirme mesajı veren Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife de eleştirilerin odağında.

Çalıştay sürerken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ürdün Kralı 2'nci Abdullah'tan Arap Barış Girişimi'ne bağlılık vurgusu geldi.

"İsrail'in genişlemesine yeşil ışık yakıldı"

Çalıştaya karşı Gazze’de gösteriler vardı. Gazzeliler, vatanlarını maddi karşılıkla satmayacaklarını haykırdı.

Gazze'de düzenlenen Filistin Ulusal Konferansı'nda da çalıştaya tepki gösterildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çalıştayla İsrail'e işgali genişletmesi için "yeşil ışık" yakıldığını söyledi.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal ise ABD’nin planını, Arapların paralarıyla bölgeye verilen bir rüşvet olarak nitelendirdi.

Ürdün’de de halk çalıştaya tepki gösterdi. Başkent Amman’da hükümet binasının önünde toplanan yüzlerce kişi çalıştayı protesto etti.

Çalıştaya İsrail’den de tepki vardı. Başkent Tel Aviv’de İsrailli aktivistlerin organize ettiği gösteride çalıştay protesto edildi.

Irak'tan tepki

"Filistin'i parçalama planı"na bir tepki de Irak'tan geldi. Irak Meclis Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Şirko Muhammed, Bağdat'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Nebil Şaat ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bahreyn'deki toplantıdan Filistin'i Parçalama Planı'nın açıklanma zamanına ilişkin de bir haber geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, planın, İsrail'in seçimleri iptal etmesi durumunda sonbahardan önce açıklanabileceğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber



