ABD-Meksika sınırında göçmen bir baba ve kızının cansız bedenlerinin kıyıya vurması, ABD'de 2020 Başkanlık seçimleri yarışı tartışmalarının da gündemine oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratlar, göçmen bir baba ve kızının Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçmeye çalışırken hayatlarını kaybetmeleri olayı üzerine birbirlerini suçlamaya başladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı olan Julian Castro, "Oscar ve kızı Valeria'nın (hayatını kaybeden göçmenler) fotoğrafını görmek yürek burkucuydu. Ayrıca hepimizi sinirlendirmeliydi. Ve bizi harekete geçirmeye teşvik etmeli" ifadelerini kullandı.

2020 Başkanlık seçimlerinde adaylığını duyuran Castro, seçildiği takdirde, Trump yönetiminin “sıfır toleranslı” göç politikalarını derhal sona erdirmek için icra emirlerini kullanacağını söyledi.

Diğer adaylar da benzer vaatlerde bulundular ve Kongrede ABD vatandaşlığına giden yolda göçmenlere yardım etmek için çalıştıklarını söylediler.

"Demokratlar yasaları değiştirirse, bunun derhal durabileceğini biliyorum"

Trump ise, hayatını kaybeden göçmenlerin kıyıya vurduğunu gösteren fotoğraf konusunda yöneltilen soru üzerine, "Bundan nefret ediyorum." diyerek, ölümlerin, sınırdaki güvenliği güçlendirmek için Demokratların kongre yasasına ayak uydurması olmadan gerçekleşmeyeceğini savundu.

Trump, "Demokratlar yasaları değiştirirse, bunun derhal durabileceğini biliyorum. Yasaları değiştirmek zorundalar. Sonra muhtemelen bu harika adam olan baba, kızıyla birlikte, böyle şeyler olmazdı." ifadelerini kullandı.

El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 11 aylık kızı Valeria, Meksika ile ABD'yi ayıran Rio Bravo nehri üzerinden ABD'ye geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Bedenleri nehir kıyısında bulunan baba ve kızın görüntüsü, 2015'de Muğla'dan Yunanistan'a geçerken boğularak hayatını kaybeden Aylan Kurdi'yi hatırlattı.

Kaynak: Reuters