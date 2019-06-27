Akdeniz'de kurtardığı 42 göçmenle birlikte 2 hafta boyunca denizde bekletilen göçmen kurtarma gemisi Sea-Watch, İtalya hükümetinin yasağına meydan okuyarak, ülke karasularına girdi.

İtalya kıyılarına 12 deniz mili kala "dur" ihtarı yapılan gemi bu uyarıya uymadı ve Lampedusa yönünde ilerlemeye devam etti. Gemi, Lampedusa limanına birkaç deniz mili kala durduruldu ve saatlerce limana yanaşma izni çıkmasını bekledi.

Gruptan yapılan açıklamada, kaptanın gemideki durumun her zamankinden daha çaresiz olması nedeniyle, Lampedusa Adası'na yönelme kararı aldığı belirtildi.

Kaptan Carola Rackete, deniz acil durum yasasının geminin İtalyan sularına girmesine izin verdiğini düşündüğünü söyledi.

Salvini ise Facebook üzerinden yaptığı videolu açıklamada, "Onların limana demirlemesine izin verilmez, polisi göndermek için hazırım" ifadelerini kullanarak, Sea-Watch'ı yasa dışı bir gemi olarak nitelendirdi.

Salvini ayrıca, Hollanda hükümetinden gemideki göçmenler için sorumluluk almasını istedi.

İtalya'nın göç karşıtı popülist hükümetinin bu ay kabul ettiği "2. güvenlik kararnamesi" uyarınca Sea Watch, izinsiz olarak İtalyan kara sularına girdiği gerekçesiyle 50 bin euro'ya kadar idari para cezası ve gemiye el koyulması riskiyle karşı karşıya. Geminin kaptanı da hapis cezası alabilir.

Sea-Watch gemisine yönelik yaptırımların ve hukuki sürecin masraflarının karşılanması için ise sosyal medyada bir bağış kampanyası başlatıldı.

12 Haziran'dan beri gemide bekletiliyorlar

Sea Watch, 12 Haziran'da Akdeniz'de 53 düzensiz göçmeni kurtararak kendisine ait olan, Hollanda bayraklı Sae Watch 3 gemisine almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Salvini, yeni kabul ettikleri tasarı gereği, sadece kadın, çocuk ve hasta olan toplam 10 düzensiz göçmenin karaya çıkmasına müsaade ederken, diğer 43'üne izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Alman sivil toplum kuruluşuna ait olan ve içinde 43 düzensiz göçmen bulunan gemi, Lampedusa Adası'nın 15 mil kadar açığında, uluslararası sularda bekletiliyordu.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), İtalya hükümetine, Alman sivil toplum kuruluşu Sea Watch'a ait gemi tarafından 12 Haziran'da Akdeniz'de kurtarılan 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Reuters, BBC International