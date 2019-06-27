Olası bir saldırı durumunda ABD'nin Japonya’ya yardımını garanti eden askeri anlaşmadan şikayetçi olan ABD Başkanı Donald Trump, Japonyayı eleştirdi.

Trump, ABD’nin saldırıya uğradığı bir senaryoda Japonya’nın yardımına ihtiyaç duyulmayacağını belirterek, müttefik ülkenin yurttaşlarına, "saldırıyı Sony televizyonlarından izlemeleri" önerisinde bulundu.

Trump, Fox Business’a verdiği röportajda, "Japonya saldırıya uğrarsa biz 3. Dünya Savaşı’na gireriz. Onları canımızla, paramızla koruruz. Ama biz saldırıya uğrarsak Japonya yardım etmek zorunda kalmaz. Saldırıyı Sony televizyonlarından izleyebilirler" ifadelerini kullandı.

Anlaşma ne içeriyor?

Japonya ve ABD arasındaki söz konusu mevcut askeri anlaşma, Japonya'nın saldırıya uğraması halinde ABD'nin ülkeye yardımını garanti ediyor.

Bloomberg'in bazı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın, anlaşmayı tek taraflı olarak gördüğü belirtilerek. Dünya Savaşı'ndan beri yürürlükte olan anlaşmadan çekilmeyi düşündüğü iddia edilmişti.

Ancak konuya yakın bazı kaynaklar, Trump'ın anlaşmanın sonlandırılmasına dair henüz herhangi bir adım atmadığını ve böyle bir hareketin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu belirtiliyor.

ABD-İran gerilimi

Açıklamanın ABD-İran arasında yaşanan gerginlik nedeniyle iki ülke arasındaki savaş olasılıklarının gündeme gelmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik, Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD, uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Kaynak: Independent