Istakoz toplamak için denize daldı, kendini balinanın ağzında buldu.

ABD'de 40 yıldır dalış yapan adam, balinanın midesine gitmekten son anda kurtuldu.

Balina dalgıcı yuttu

Michael Packard, Massachusetts eyaletinin Provincetown kenti açıklarında dalıştaydı.

Tam çıkmak üzereyken, balina ağzını açınca suyla beraber balinanın ağzına sürüklendi.

Michael Packard yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Basınç ve hareket vardı. Balina hareket ediyordu, kafasını sallıyordu. Ve fark ettim ki bu bir köpek balığı değil. Tek ihtimal bir balinanın beni yutmuş olmasıydı. 40 yıldır dalış yapıyorum, dolayısıyla bunun bir ihtimal olduğunu biliyordum. Dedim ki bu başka bir şey olamaz, ben bir balinanın ağzındayım."

"Dalış yapmaktan vazgeçmeyeceğim"

Packard, yaklaşık 40 saniye balinanın ağzında kaldı.

Ölümle burun buruna geldi. Her şeyin bittiğini düşündüğü anda ise balina onu tükürdü.

Bacaklarından yaralanan dalgıç, hızla hastaneye kaldırıldı. Packard hala yaşadıklarına inanamıyor.

Eşinin tüm ısrarlarına rağmen dalış yapmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.