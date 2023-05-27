AB'den Twitter'a "sorumluluk" uyarısı

AB Komisyonu İç Pazar ve Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Twitter'ın AB'nin dijital platformlara yönelik gönüllü uygulama kodundan ayrılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"Twitter, AB'nin dezenformasyona karşı gönüllü uygulama kurallarından ayrılıyor. Ancak Twitter'ın yükümlülükleri devam ediyor. Kaçabilirsin ama saklanamazsın" ifadesini kullanan Breton, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında dezenformasyonla mücadelenin 25 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinde gönüllü taahhütlerin ötesinde yasal bir zorunluluk olacağına işaret etti.

Breton, AB ekiplerinin yeni yasa yürürlüğe girdiğinde katı kuralları uygulamaya hazır olacağını belirtti.

AB'nin, COVID-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte artan dezenformasyona karşı hazırladığı gönüllü uygulama kodu, geçen yıl 30'un üzerinde platform tarafından imzalanmıştı.

Meta, Google, Twitter, TikTok ve Microsoft gibi büyük platformlar tarafından imzalanan yeni kod, çevrim içi dezenformasyona karşı daha geniş taahhütler ve önlemler içeriyordu.

Dijital platformlar, dezenformasyona karşı daha fazla mücadele etmeyi taahhüt etmişti. Güçlendirilmiş uygulama kodu 40'tan fazla taahhüt ve 100'ün üzerinde özel önlem içeriyordu.

Dezenformasyon yayanların reklam gelirlerinden faydalanamaması, sahte hesaplar, botlar veya yapay montaj video ile manipülasyonun önlenmesi, dezenformasyonu tanımlamak ve işaretlemek için daha iyi araçlar sağlanması, doğruluk kontrolünün artırılması, siyasi reklamların şeffaflaştırılması, reklam sponsorlarının açıkça belirtilmesi, platformların taahhütleri uygulamalarının raporlanması, koda uyumu değerlendirecek merkez kurulması önlemler arasında yer alıyordu.

Dijital platformların 6 ay içinde söz konusu taahhütleri yerine getireceği, konuyla ilgili 2023 yılı başında da bir ilerleme raporu hazırlanacağı belirtilmişti.

AB Twitter'ın raporunu yetersiz bulmuştu

Dijital platformlar bu yıl başında ilerleme raporlarını AB'ye sunmuştu. AB, Twitter'ın sunduğu ilerleme raporunu yetersiz bulmuştu. Öte yandan, Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Twitter'ın da aralarında yer aldığı platformlar 25 Ağustos'tan itibaren AB tarafından daha katı kurallara tabi tutulacak ve sıkı biçimde denetlenecek.

Yeni kurallar çerçevesinde, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına ulaşan para cezaları uygulanabilecek.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebilecek.