AB'den Rusya'ya "savaşı terk et ve masaya otur" çağrısı yaptı

Kallas, Avrupa Parlamentosunun (AP) yaz dönemi arasından sonraki ilk Genel Kurul toplantısında Ukrayna'ya ayrılan oturumda konuştu.

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için uluslararası çabaların son birkaç ayda hız kazandığına değinen Kallas, "Ancak Rusya daha saldırgan şekilde tepki verdi. Hafta sonu Rusya, bu savaşın şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı." dedi.

Kallas, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in barışla hiçbir ilgisi yok ve mecbur kalmadıkça savaşı durdurmayacak." diye konuştu.

AB ve üye ülkelerinin savaşın başından bu yana yaklaşık 169 milyar avro mali destek sağladığını, buna 63 milyar avronun üzerinde askeri desteğin de dahil olduğunu belirten Kallas, "Sadece bu yıl üye ülkeler, her zamankinden daha fazla destek sağlayacak. 25 milyar avro. Bugüne kadar, 2 milyon mermilik mühimmat hedefimizin yüzde 80'ini sağladılar. Ekim ayına kadar yüzde 100'ünü hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kallas, "Rusya'ya mesajımız basit, bu savaş kazanılamaz. Savaş alanını terk edin ve Ukrayna ile masaya oturun." dedi.

Barış sağlandığında Rusya'nın yeniden silahlanmasına ve saldırmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Kallas, "Batı, Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlama konusunda birleşmiş durumda. Gönüllüler Koalisyonu'nun masasında artık ciddi taahhütler var." değerlendirmesini yaptı.

Kallas, bu nedenle Putin'in 4 Eylül'de Paris'te yapılan Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ertesi gününde "barış gücü de dahil olmak üzere sahadaki tüm Batılı güçlere saldırı tehdidinde bulunduğunu" ifade ederek, "Bu, Rusya'nın gerginliği ciddi biçimde tırmandırması anlamına geliyor ve Avrupa güvenliğini doğrudan baltalıyor." tespitinde bulundu.

Ukrayna ile üyelik müzakereleri başlatma çağrısı

AB Yüksek Temsilcisi, Ukrayna'nın üyelik yolunda da önemli adımlar attığının altını çizerek, "Birinci fasıl kümesi için müzakereleri başlatma zamanı geldi." mesajını verdi.

AB, Ukrayna ile müzakereleri 14-15 Aralık 2023'te başlatmaya karar vermişti. 25 Haziran 2024'te ilk Hükümetlerarası Konferans yapıldı ancak fasılların açılması için AB'nin 27 üyesinin oybirliği gerekiyor. Macaristan ise bunu veto ediyor.