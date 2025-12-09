Çok Bulutlu 9.6ºC Ankara
Dünya
AA 09.12.2025 13:33

AB'den Google'a yapay zeka ve YouTube ile ilgili rekabet soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın çevrim içi içerikleri yapay zekanın eğitimi için kullanmasında rekabete aykırı davranış sergilediği iddiası nedeniyle soruşturma açtı.

AB'den Google'a yapay zeka ve YouTube ile ilgili rekabet soruşturması

AB Komisyonu, Google hakkında olası rekabet hukuku ihlalleri konusunda soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Google'ın yayıncıların çevrim içi içeriklerini onlara uygun tazminat ödemeden ve içeriklerinin kullanımını reddetme seçeneği sunmadan kullanmasından endişe duyulduğu ifade edilerek, Google'ın yapay zekasının üçüncü tarafların çevrim içi içerikleriyle yasa dışı olarak beslendiği iddiasının inceleneceği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, yapay zekanın Avrupa'daki insanlar ve işletmeler için olağanüstü yenilikler ve birçok fayda sağladığını belirterek, "Ancak bu ilerleme, toplumlarımızın temelini oluşturan ilkelerden ödün verilerek sağlanamaz. Bu nedenle, Google'ın yayıncılara ve içerik oluşturuculara haksız şartlar ve koşullar dayatıp, rakip yapay zeka modeli geliştiricilerini dezavantajlı duruma sokarak AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, içerik üreticiler, üretken yapay zeka modellerini eğitmek de dahil olmak üzere çeşitli amaçlarla içeriklerinin kullanılması için Google'a izin vermek zorunda kalıyor. Ancak içerik üreticiler bunun için herhangi bir ödeme almıyor.

Aynı zamanda YouTube, Google'ın rakiplerinin platform içeriğini kendi yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanmasını yasaklıyor. Bu durumun da Google'a kendi yapay zeka modellerini geliştirmeleri için potansiyel bir avantaj sağladığı iddia ediliyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor.

AB'nin Google hakkında söz konusu soruşturmasının ne kadar süreceği henüz belirsizliğini korurken, Google ayrıca, medya kuruluşlarına ve yayıncılara karşı ayrımcılık gibi olası rekabet ihlalleri nedeniyle başka davalarla da karşı karşıya bulunuyor.

AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.

