ABD'deki enflasyonla mücadele yasası bir çok başlıkta yenilik getiriyor. O başlıklardan biri de elektrikli araç satın almayı teşvik için getirilen vergi indirimleri.

Yasayla birlikte Kuzey Amerika'da üretilmiş pilin kullanıldığı araçlarda 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi gelmesi planlanıyor. Bu durum ise konuyu sadece ABD'nin gündeminde olmaktan çıkardı.

Özellikle Avrupa Birliği (AB) yasa sonucunda oluşabilecek haksız rekabet konusunda oldukça endişeli.

"DTÖ kurallarıyla uyuşmuyor"

Gelişmelerle ilgili açıklamalar AB Komisyonu sözcüsü Miriam Garcia Ferrer'den geldi.

Sözcü, getirilecek olan yeni ticari engelden derin endişe duyduklarını dile getirdi, "ABD'li üreticiler karşısında yabancı üreticilere karşı ayrımcılık yapılıyor." dedi.

Açıklamada atılan adımın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını da çiğneyeceği vurgulandı.