Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri nisanda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 179,2 artarak 171 bin 283 seviyesine çıktı.

Söz konusu satış miktarı 2020 yılının nisan ayında koronavirüs salgını ve sıkı kapanmalar nedeniyle 61 bin 347 seviyesine inmişti. Yüksek artış oranına, geçen yılın aynı döneminde salgından kaynaklı düşük satışlar neden oldu.

En çok artış İtalya'da

AB ülkeleri arasında nisanda ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre İtalya'da yüzde 642,3, İspanya’da yüzde 547,3, Fransa'da yüzde 412,9 ve Almanya'da yüzde 60 arttı.

AB üyesi 27 ülke arasında nisanda en fazla yeni ticari araç Fransa'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Fransa'da 44 bin 379, Almanya'da 31 bin 132, İtalya'da 19 bin 418 ve İspanya'da 17 bin 651 ticari vasıta tescil edildi.

Öte yandan, AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Nisan 2021'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42,1 artarak 673 bin 179'a çıktı.

