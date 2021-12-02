Omicron varyantının ortaya çıkmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yeni COVID-19 önlemlerini duyurmasından önce bir Beyaz Saray yetkilisi telefonla basın mensuplarına arka plan bilgisi verdi.

Uçağa binmeden önce test zorunluluğu

ABD'nin halihazırda 8 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uyguladığını anımsatan yetkili, uluslararası seyahatler için gelecek hafta yeni bir düzenlemenin yürürlüğe gireceğini belirtti.

Söz konusu düzenleme kapsamında, uçağa binmeden önceki 72 saat içinde yaptırılmış ve "negatif" sonuçlu PCR testi olma kuralı değiştirilecek ve ABD'ye uluslararası seyahat edecek herkesin, milliyetine ve aşı durumuna bakılmaksızın, uçağa binmeden 24 saat önce PCR testi olacak.

Evde yapılan testlerine erişim kolaylaştırılacak

Biden yönetiminin virüsün zamanında tespiti için tüm COVID-19 testlerini bedava yapmaya hazırlandığını kaydeden yetkili, yönetimin evde yapılan COVID-19 testlerine herkesin ücretsiz ve rahat ulaşabilmesi için 25 milyon test kiti dağıtacağını aktardı.

Ayrıca özellikle yaşlı kişilerin destek doz aşılarını almaları için eğitim ve toplum programları düzenlenecek.