Dünya
Reuters
17.07.2023 16:52
ABD'den tahıl anlaşmasını durduran Rusya'ya tepki
Beyaz Saray, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının gıda güvenliğini kötüleştireceğini ve milyonlarca kişiye zarar vereceğini açıkladı.
[Fotograf: Reuters]
Beyaz Saray'dan Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Rus tarafının bu kararının gıda güvenliğini kötüleştireceği ve milyonların bundan zarar göreceği vurgulandı.
Moskova'ya acilen kararı geri alma çağrısı yapıldı.