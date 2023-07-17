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Dünya
Reuters 17.07.2023 16:52

ABD'den tahıl anlaşmasını durduran Rusya'ya tepki

Beyaz Saray, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasının gıda güvenliğini kötüleştireceğini ve milyonlarca kişiye zarar vereceğini açıkladı.

ABD'den tahıl anlaşmasını durduran Rusya'ya tepki
[Fotograf: Reuters]

Beyaz Saray'dan Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus tarafının bu kararının gıda güvenliğini kötüleştireceği ve milyonların bundan zarar göreceği vurgulandı.

Moskova'ya acilen kararı geri alma çağrısı yapıldı.

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