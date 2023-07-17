ABD'den tahıl anlaşmasını durduran Rusya'ya tepki

Beyaz Saray'dan Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus tarafının bu kararının gıda güvenliğini kötüleştireceği ve milyonların bundan zarar göreceği vurgulandı.

Moskova'ya acilen kararı geri alma çağrısı yapıldı.