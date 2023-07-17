Açık 29.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.07.2023 12:03

Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi.

Kremlin: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu
[Fotograf: Reuters]

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün süresi dolan Ukrayna ve Rusya’dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin bilgi verdi.

17 Temmuz’da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadesini kullandı.

Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırı
Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Köprüsü'ne saldırı

"İtirazımız taraflara iletildi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Ria haber ajansına yaptığı açıklamada, "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını bugün Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi.” ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Kremlin Rusya
Sıradaki Haber
Webb Teleskobu ilk olası "karanlık yıldızları" keşfetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:50
Datça'da ormanlık alanda yangın çıktı
15:43
Adana'da güzellik merkezine silahlı saldırı: 4 yaralı
15:30
Almanya, Rusya'ya "tahıl anlaşmasını uzatması" çağrısında bulundu
15:29
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Kırım Köprüsü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz
15:15
Patara kumsalında denize dönemeyen caretta carettayı gönüllüler kurtardı
15:23
Bakan Şimşek, ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor
FOTO FOKUS
Gülnar'daki orman yangını mezarlıklara da hasar verdi
Gülnar'daki orman yangını mezarlıklara da hasar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ