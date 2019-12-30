Dünya
ABD'den Somali'de hava saldırısı30 Aralık 2019 Pazartesi 06:05 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 06:09
Amerika Birleşik Devletleri Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 terörist öldürüldü.
Açıklama ABD'nin Afrika Komutanlığı AFRICOM'dan geldi.
Terör örgütü Eş-Şebab mensubu teröristlere yönelik hava saldırısının gerçekleştiriğini duyurdu.
Saldırıda 4 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.
Cumartesi günü Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı saldırı düzenlemiş, 2'si Türk vatandaşı 90 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
Eş-Şebab'ın saldırının sorumlusu olduğu düşünülüyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: abd Somali AFRICOM hava saldırısı