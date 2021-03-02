Biden yönetiminden üst düzey bir yetkiliye göre, ABD istihbaratı, Aleksey Navalny'nin Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Noviçok gazı ile zehirlendiği sonucuna vardı.

7 Rus yetkili belirlendi

Yaptırım kararı dahilinde, 7 Rus yetkilinin ABD'deki mal varlıkları donduruldu; 14 kuruluşa karşı ise önlemler alınacağı belirtildi.

Öte yandan, Navalny'nin serbest bırakılması talep edildi.

Rusya, "mütekabiliyet" vurgusu yapmıştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin olası yaptırımlarına karşılık vereceklerini söylemişti.

Lavrov, "Kesinlikle tepki vereceğiz. Diplomasi kurallarını kimse iptal etmedi. Diplomasi kurallarından biri de mütekabiliyettir." diye konuşmuştu.

Rus bakan ayrıca, "Amerikalı meslektaşlarımız ve onlardan örnek alan Avrupa Birliği, her zaman sebepsiz yaptırım uyguluyor." ifadesini kullanmıştı.

Aleksey Navalny'nin zehirlendiği iddiası

Kremlin muhalifi Aleksey Navalny, 20 Ağustos 2020'de Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya giderken uçuş esnasında fenalaşmış, uçak Omsk şehrine inmişti.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalny'nin, çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalny, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti.

44 yaşındaki Navalny, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.