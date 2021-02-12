Beyaz Saray yaptırım listesiyle ilgili açıklama yaptı.

Myanmar'daki darbe nedeniyle bazı ordu liderlerine ve yetkililere getirilen yaptırımlar paylaşıldı. Ülkede yaşanan darbenin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğinin altı çizildi.

Myanmar'da yaşanan olayın bir darbe olduğu, ABD'nin buna kayıtsız kalmayacağı belirtildi.

Darbeci generallerin tutukladıkları siyasetçileri ve aktivistleri derhal serbest bırakmaları ve ordunun darbeyle ele geçirdiği gücü siyasetçilere geri vermesi çağrısı yapıldı.

Darbeci 10 isme yaptırım

Darbeye öncülük eden Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ile yardımcısı Soe Win'in de aralarında bulunduğu toplam 10 isim yaptırım listesine alındı.

Darbeci komutanlar arasında Myint Swe, Sein Win, Sein Win ve Ye Aung'un da yer aldı.

Ayrıca darbenin ardından kurulan Devlet İdare Konseyinde kendilerine görev verilen 4 isim ile ordunun kontrolünde 3 işletme de yine yaptırım listesine eklendi.

ABD'deki mal varlıkları dondurulacak

Listeye eklenen kişi ve kurumların varsa ABD'deki mal varlıkları dondurulacak, ABD vizesi almaları mümkün olmayacak, bu kişi ve kurumlarla ticari bir işlem yapılamayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, dünkü açıklamasında, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.