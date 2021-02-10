Tayland Başbakanı Prayut, cunta lideri Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing'dan kendisine mektup geldiğini söyledi.

Mektupta General Hlaing'in, Myanmar'da demokrasinin desteklenmesi için Tayland hükümetinden yardım istediğini kaydeden Prayut, "Myanmar'daki demokrasi sürecini destekliyoruz, fakat şu an bizim için en önemli şey ikili ilişkilerimizi korumaktır." dedi.

Öte yandan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Myanmar'daki askeri darbeye karşı protestolar bugün de sürdü.

Bangkok'taki MBK alışveriş merkezinin önünde toplanan on binlerce kişi, Myanmar'da darbeyle devrilen Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin bayrakları ve devrik lider Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarını taşıyarak darbe karşıtı slogan attı.