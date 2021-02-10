Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sona erdirmeyi de öngören Sincar Anlaşması'nı hatırlattı; anlaşmanın, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen henüz yürürlüğe konulmamasına tepki gösterdi.



IKBY Başbakanı, PKK zulmünden kaçan Ezidi göçmenlerin hala kamplarda kaldığını, evlerine dönemediğini ifade etti.

Barzani, PKK'yı işaret ederek, "Sözü edilen güçler hala orada duruyor, Ezidi iç göçmenler kamplarda bekliyor" dedi.