Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
IKBY Başbakanı Barzani'den PKK'ya 'Sincar' tepkisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Sincarlılara zulmeden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Barzani, Sincar Anlaşması şu ana kadar uygulanmadığı için, PKK'lı teröristlerin hala bölgeden çıkmadığına dikkat çekti.
Barzani, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sona erdirmeyi de öngören Sincar Anlaşması'nı hatırlattı; anlaşmanın, üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen henüz yürürlüğe konulmamasına tepki gösterdi.
IKBY Başbakanı, PKK zulmünden kaçan Ezidi göçmenlerin hala kamplarda kaldığını, evlerine dönemediğini ifade etti.
Barzani, PKK'yı işaret ederek, "Sözü edilen güçler hala orada duruyor, Ezidi iç göçmenler kamplarda bekliyor" dedi.
Etiketler: Irak Irakın Kuzeyi
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