Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da şiddet olayları: 3 eyalete kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
[Grafik: TRT Haber]
Sudan'ın Kuzey Kurdufan, Güney Darfur ve Kuzey Darfur eyaletlerinde, hayat pahalılığının protesto edildiği gösterilerde yaşanan şiddet olayları ve yağmalamalar nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi.
Güney Darfur Valisi Musa Mehdi, polisin yağma olaylarına karışan protestocuları gözaltına aldığını açıkladı.
Kuzey Darfur Eyaleti Güvenlik Komitesi de eyalet genelinde acil durum ilan etti.
Kuzey Kurdufan Valiliği ise yağma olaylarına karşı bazı bölgelerdeki çarşıları 2 gün süreyle kapattı.
Şiddet olayları ve yağmalamaların yaşandığı protestolar sonucu 3 eyalette de 18.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek, yakıt sıkıntısı ve ulaşım sorunu uzun zamandır protesto ediliyor.
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