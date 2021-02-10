Güney Darfur Valisi Musa Mehdi, polisin yağma olaylarına karışan protestocuları gözaltına aldığını açıkladı.

Kuzey Darfur Eyaleti Güvenlik Komitesi de eyalet genelinde acil durum ilan etti.

Kuzey Kurdufan Valiliği ise yağma olaylarına karşı bazı bölgelerdeki çarşıları 2 gün süreyle kapattı.

Şiddet olayları ve yağmalamaların yaşandığı protestolar sonucu 3 eyalette de 18.00-06.00 saatleri arasında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Sudan'da hayat pahalılığı, ekmek, yakıt sıkıntısı ve ulaşım sorunu uzun zamandır protesto ediliyor.