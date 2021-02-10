BAE Başkan Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Reşid al Maktum, kabinedeki iki atamayı onayladı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş'ın yerine ,Dışişleri Bakanlığına Şeyh Şagbut bin Nayhan bin Mubarek al Nahyan, Devlet Bakanlığına da Halife Şahin al Mur atandı.

Bu değişiklik kapsamında, Gargaş da BAE Başkanı diplomasi danışmanı olarak görevlendirildi.

Gargaş, Şubat 2008'den bu yana dışişlerinden sorumlu devlet bakanı olarak görevini sürdürüyordu.