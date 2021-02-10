Başbakan Iştiyye, BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Wennesland'ı makamında kabul etti. Görüşmede 22 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimleri için devam eden hazırlıklar ele alındı.

"Seçimlerde uluslararası gözlemci bulunmalı"

Başbakan Iştiyye, görüşme sırasında seçimleri düzenleme çabalarını uluslararası toplumun desteklemesi ve seçimlerin en iyi bir şekilde düzenlenebilmesi için uluslararası gözlemci temin edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekiliği, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Başbakan Muhammed İştiyye de 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Fetih Hareketi'nin seçimlerdeki adayının Abbas olacağını duyurmuştu.