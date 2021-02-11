Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ve Netanyahu yakında görüşecek
[Fotoğraf: Arşiv]
Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakında görüşeceğini söyledi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde, ABD-İsrail ilişkilerini ve Biden'ın ne zaman Netanyahu ile görüşeceği konusunu değerlendirdi.
İsrail'in ABD için önemine işaret eden Psaki, "Başkan, Başbakan Netanyahu ile görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Elbette kendisinin Netanyahu ile uzun süreye dayanan bir ilişkisi var. Yakında onunla görüşecek fakat şu anda elimde net tarih mevcut değil" şeklinde konuştu.
20 Ocak'ta göreve gelen Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile halen görüşmemiş olması Amerikan ve İsrail medyasında tartışmalara neden olmuştu.
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