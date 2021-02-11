Savunma Bakanı Dominic Aduna Bingab Nitiwul​​​​​​​ yaptığı açıklamada, ülkenin kuzey bölgesinde en az 15 askeri üs kurulması için sürecin devam ettiğini belirtti.

Batı Afrika ülkelerinde terörizmin yayılmaya devam ettiğine işaret eden Nitiwul, bu projenin hükümetin ülkeyi tehdit eden terörle mücadele çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı.

Nitiwul, Gana'nın güvenliği için sınır hattında küçük bir askeri üs bulunduğunu, yeni kurulacak üslerle bu bölgelerde askeri operasyon yapabilmeyi ve teröre karşı mücadele etmeyi istediklerini aktardı.

"Kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz"

Terörle mücadele kapsamında hükümetin geçici olarak ülkedeki 16 bölgenin tamamına şimdiden asker gönderdiğini kaydeden Nitiwul, "Bunu kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Askeri mevcudiyet, sivil polisi destekleyecek, ülke çapında kanun ve düzeni sağlayacak, oradaki vatandaşları güvenli hale getirecek" sözlerini kullandı.