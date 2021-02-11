Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 13 bin 494 COVID-19 vakası tespit edildi, toplam sayı 3 milyon 998 bin 655'e çıktı.

Son 24 saatte 678 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 115 bin 529'a yükseldi. İngiltere, Avrupa'da COVID-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 13 milyon 509 bin 108'e ulaştı, bunlardan 524 bin 447'sine ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 25 bin 621 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 132'si yoğun bakımda bulunuyor.