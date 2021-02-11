Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede COVID-19 salgınının başladığı geçen yıl şubattan bu yana vaka sayısı 2 milyon 683 bin 403'e ulaştı.

Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 405 bin 19'a geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 391 artarak 92 bin 729'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 19 bin 838 artışla 2 milyon 185 bin 655'e ulaştı.

COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 799 bin 617 oldu. Aşılananların 1 milyon 248 bin 904'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.

Kuzeyde bir okul salgın merkezi oldu

Bu arada, Milano kenti yakınlarındaki Bollate Belediye Başkanı Francesco Vassallo, bir ilkokul bünyesindeki anaokulu ve ilkokul kısmında yapılan hızlı testler ve analizler sonucunda 59 kişide COVID-19'un ilk olarak İngiltere’de görülen daha bulaşıcı ve öldürücü mutasyonuna rastlandığını bildirdi.

Vassallo yaptığı açıklamada, "Tabii ki endişeliyim çünkü bu durumla beraber kesinlikle tedbiri bırakmamamız gerektiğini öğrendik. Ama yerel sağlık çalışanlarına güveniyorum" dedi.